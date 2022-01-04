"Зеленые" поддержат Штаймайера на выборах президента Германии

До выборов президента Германии осталось чуть больше месяца. И лишь теперь стало ясно, что нынешнему главе государства социал-демократу Франку-Вальтеру Штайнмайеру, которому в среду исполняется 66 лет, второй срок на этом посту практически обеспечен.

Как сообщает немецкая пресса, во вторник "зеленые", партнеры социал-демократов (СДПГ) и свободных демократов (СвДП) по правящей коалиции, выступили с официальным заявлением и призвали своих избирателей на федеральном собрании 13 февраля голосовать за Штайнмайера.

Напомним, что в пользу действующего президента давно высказались свободные демократы. Не хватало лишь голосов колебавшихся "зеленых". А колебались они, по данным еженедельника "Spiegel", потому что рассчитывали выдвинуть свою кандидатуру. К примеру, на эту должность могла претендовать глава парламентской фракции "зеленых" Катрин Геринг-Эккард. Более того, по информации того же "Spiegel", проигравшие выборы в бундестаг христианские партии собирались выдвинуть собственную кандидатуру и стремились заручиться поддержкой экологов.

Однако, судя по всему, здравый смысл взял верх. "Зеленые" отдают свои голоса Штайнмайеру. Это означает, что он может оказаться практически единственным кандидатом на пост главы государства. С цифрами трудно спорить. А они весьма красноречивы. По подсчетам информационного агентства DPA, партии правящей коалиции в общей сложности делегируют на федеральное собрание, состоящее из 1472 человек, 776 своих представителей. Это на 39 голосов больше, чем требуется для избрания президента.

В этой ситуации вряд ли какая партия рискнет выставлять своего претендента.