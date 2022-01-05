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05.01.2022 17:36
Рубрика: В мире

Как польские дипломаты помогали своему гражданину с побегом из Беларуси

Текст: Юрий Сизов
Если следовать рекомендациям французского дипломата Талейрана, что язык им дан для того, чтобы скрывать свои мысли, то логичными становятся и попытки польских сотрудников генконсульства в Бресте организовать попытку побега из Беларуси своего соотечественника, подозреваемого в смертельном ДТП.

Об этом драматическом происшествии стало известно из информации 5 января пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который пояснил, что "гражданин соседней страны совершил ДТП, в котором погибли две девушки-белоруски". Ранее об этом происшествии и возбужденном по его факту уголовном деле рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Фото: МВД Белоруссии/ТАСС
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Дело в том, что гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска "Брест" на рейсовом автобусе сообщением Санкт-Петербург-Варшава. Но при проведении пограничного контроля было установлено, что молодому человеку ограничен выезд из РБ. Сам иностранец заявил, что, якобы, не знал о причине этого запрета. А позднее выяснилось, что он является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП со смертельным исходом.

В этой связи ему было временно ограничено право выезда из РБ. "Однако 3 января, чтобы избежать ответственности, этот гражданин попытался покинуть страну и скрыться на территории Польши, но был задержан пограничниками", - пояснил дипломат.

Видимо, ощутив всю меру возможной ответственности, молодой человек не стал скрывать, что с выездом на родину ему помогали сотрудники польского консульства в Беларуси. "Они приобрели ему билет к месту жительства в Польше, привезли на автовокзал и сопроводили до автобуса", - подтвердил официальный представитель Госпогранкомитета РБ.

Причем, уточнили в МИД, делали они это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли". По сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства и обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей, констатировал Глаз. Он подчеркнул, что такие действия сотрудников генконсульства прямо нарушают положения Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях и нарушают законодательство РБ.

"Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. По сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеющее право, например, посещать закрытые или пенитенциарные учреждения. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более что в данном случае речь о гибели людей", - добавил Глаз.

Правда, в МИД выразили надежду, что данное происшествие - единичный случай, не характеризующий работу внешнеполитического ведомства Польши в целом. "Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", - резюмировал дипломат.

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