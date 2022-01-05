Морпехи Индонезии не собираются отказываться от ставших редкими БРДМ-1

БРДМ-1 продолжают эксплуатироваться в корпусе морской пехоты Индонезии. Эти бронированные полноприводные разведывательно-дозорные машины, имевшие также обозначение БТР-40П (плавающие), поставлялись в начале 60-х годов.

Very rarely seen Indonesian Marines BRDM-1 amphibious scout car, wearing besides the usual anchors and ‚MARINIR‘ titles also an impressive shark mouth! pic.twitter.com/wqKANtccD6 — David.Det (@DavidDetten) November 19, 2021

На то время они являлись одними из самых современных образцов техники подобного класса - серийное производство было налажено на Горьковском автомобильном заводе в 1956 году.

Особенность амфибий - наличие водометной установки и дополнительных четырех колес, опускающихся на грунт, когда возникает необходимость преодоления попавшихся на пути траншей.

Боевая масса достигает 5600 кг. Как и на бронетранспортере БТР-40, используется 90-сильный бензиновый двигатель, установленный в передней части корпуса. Удельная мощность - более 16 л.с. на одну тонну веса.

Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. По пересеченной местности - 30 км/ч. На плаву - 9 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Бронирование: до 12 мм в лобовой части и 7 мм в бортовых проекциях.

Экипаж состоит из двух человек. Внутри помещается еще трое военнослужащих.

БРДМ первого поколения - сравнительно компактная машина: ее длина составляет 5700 мм, ширина - 2250 мм, высота - 1900 мм.

В качестве вооружения первоначально применялся 7,62-мм пулемет СГМБ с боекомплектом 1250 патронов, позже вместо него появился 7,62-мм ПКТ.

Эти бронированные вездеходы стали базой для самоходных пусковых установок комплексов противотанкового управляемого вооружения "Шмель", "Фаланга", "Малютка". Был также создан вариант для радиационно-химической разведки.

Известно, что БРДМ-1 широко экспортировались. Разное количество получили более двух десятков государств. В настоящее время большая часть из них списана или находится в нерабочем состоянии. Морпехи Индонезии, несмотря на наличие более современной техники, пока не собираются отказываться от этих хорошо плавающих боевых машин.