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05.01.2022,  
12:13
Текст:  Антон Валагин

Поставки обновленного Су-30 могут начаться в 2023 году

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В 2023 году армия России может получить истребитель Су-30СМ2 с обновленными двигателями и вооружением.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Сейчас самолет Су-30СМ проходит специальные летные испытания (СЛИ) с двигателем АЛ-41Ф-1С. Планируется завершить их к декабрю 2023 года, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли. Он добавил, что в рамках СЛИ истребителю предстоит порядка 150 тестовых полетов, сейчас выполнена десятая их часть.

Двигатели АЛ-41Ф-1С штатно устанавливаются на Су-35. Помимо обновления силовой установки, будут существенно расширены боевые возможности Су-30 за счет новых средств поражения.

Тяжелый сверхманевренный истребитель Су-30СМ поставляется в войска с 2013 года и сейчас является самым многочисленным типом своего класса в ВКС и ВМФ России - армия получила более 100 таких машин. В отличие от Су-35 двухместный Су-30СМ может не только вести воздушные бои для завоевания господства в воздухе, но и выступать в роли командного самолета, находя и подсвечивая цели для ведомых.

Благодаря цифровой системе управления, новым компрессорам, камерам сгорания и другим агрегатам, тяга двигателя АЛ-41Ф-1С увеличена на 20 процентов по сравнению с предшественниками, в четыре раза увеличен ресурс установки (4000 часов против 1000), двигатель стал более экономичным. Плазменная система зажигания обеспечила возможность бескислородного запуска.

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