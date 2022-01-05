Андрей Бочкарев: 37 ТПУ появятся в Москве к концу 2023 года

37 транспортно-пересадочных узлов появятся в столице к концу 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За 11 лет реализованы проекты 40 транспортно-пересадочных узлов. До конца 2023 года планируем построить еще почти столько же - 37. Большая часть из них - на пересечении с радиальными линиями метро", - рассказал он.

По словам заммэра, самые крупные ТПУ в Москве сегодня "Нижегородская", "Саларьево", "Щелковский" и "Ховрино". Они разделили пешеходные и транспортные потоки, а также снизили загруженность на автодорогах. Бочкарев сказал: "По оценкам экспертов, создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что для мегаполиса довольно ощутимый показатель".