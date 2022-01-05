Названы самые экзотические питомцы москвичей

В московских ветеринарных клиниках часто помогают не только кошкам и собакам, но и экзотическим питомцам.

Как сообщает портал mos.ru, на прием в ветеринарный участок "Саларьево" привезли енота. Владелец животного обратился в клинику, чтобы оформить документы для поездки в другую страну. Врач осмотрел питомца и оформил ветеринарный сертификат. Интересная деталь - для путешествия к морю у енота оказалась говорящая кличка - Шторм. Еще один енот, Джони, приезжал в Советскую участковую ветеринарную лечебницу. Вместе с ним к врачу привезли и хорька Рикки. Обоим нужно было пройти первую вакцинацию против бешенства. Такую же процедуру в ветеринарном участке "Красная Пахра" прошла маленькая львица по кличке Бубу, которая живет в частном зоопарке.

Еще одного необычного пациента наблюдают на станции по борьбе с болезнями животных Зеленограда. Это песец по кличке Глаша. Раз в год его проносят на вакцинацию и профилактический осмотр. Правда, в этот раз Глашу привели с травмой уха - отогематомой. По словам врача, она спровоцирована отитом, который может развиться у таких животных из-за недостаточного ухода за ушами.