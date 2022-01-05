В Ивановской области ищут человека под завалами обрушенного здания

В городе Фурманов Ивановской области произошло обрушение деревянного перекрытия здания с элементами бетонных конструкций. Под завалами находится мужчина. Следователи начали проверку.

Как объяснили в СК, здание когда-то принадлежало одной из городских фабрик. Обрушение, по мнению проверяющих, произошло из-за попытки двух мужчин демонтировать металлическую опору. Под завалами находится один из мужчин, 1984 года рождения.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет.