В Улан-Удэ из-за крупной аварии 17 домов остались без воды

Из-за коммунальной аварии в Улан-Удэ 17 домов остались без водоснабжения, а на дорогу хлынула вода. Затопленным оказался перекресток улиц Ключевской и Сахъяновой. Сейчас ремонтная бригада муниципального специализированного предприятия работает над устранением аварии. По предварительным данным, образовалась течь из водопроводной стальной трубы диаметром 300 миллиметров на улице Сахъяновой, сообщают в мэрии города.

На месте работают два самосвала, три вакуумные машины, три пескоразбрасывающих КамАЗа, два трактора-щетки, грейдер, а также дворники, которые расчищают трамвайные пути. Сейчас работники выявляют место утечки.

Для жителей домов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды.