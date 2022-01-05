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05.01.2022 11:40
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске многодетная семья пострадала после купания в бассейне

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Многодетная семья оказалась в больнице после купания в бассейне коттеджного поселка в Новосибирске. Одна из версий массового недомогания - отравление хлором.

В Омске дети отравились хлором в бассейне

Предварительно установлено, что 4 января многодетная семья (муж, жена, трое несовершеннолетних детей), а также их родственники (брат, сестра и родители супруги) сняли на сутки коттедж на улице Переселенческая.

- Вечером компания купалась в бассейне, расположенном в гостевом доме. После чего у всех появился кашель и недомогание, - сообщает прокуратура Новосибирской области. - 5 января была вызвана скорая помощь. В настоящее время женщина с тремя детьми госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняет следствие. Инцидент находится на контроле прокуратуры. Стражи порядка проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законности и качества оказания услуг. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Это уже не первый подобный инцидент в Сибири. 3 января в Омске парами хлора в сауне отравились три семьи с девятью детьми. СК Омской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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