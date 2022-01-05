В Дагестане 3 тысячи человек остались без питьевой воды из-за аварии

Аварийный прорыв недавно отремонтированной линии водовода в Магарамкентском районе Дагестана привел к отключению от коммуникаций 550 домов в пяти населенных пунктах, где в общей сложности проживает около 3 тысяч человек.

Администрация района обратилась к местным жителям с просьбой позаботиться о запасах питьевой воды, так как сроки завершения ремонта пока не известны.

Выход из строя коммуникаций оказался сюрпризом, так как 53-летний водовод был отремонтирован в начале декабря 2021 года. В частности, заменена труба под селом Гильяр на 300-метровом изношенном участке, который часто прорывало.

Предварительная причина новой аварии - труба не выдержала давления.