В Ленобласти 4-летняя девочка получила ожоги во время химического шоу

В деревне Мистолово Всеволожского района Ленобласти четырехлетняя девочка получила ожоги ног во время химического шоу. ЧП произошло в местном развлекательном клубе, сообщают в региональном СК.

При проведении научного шоу девочка прошлась босиком по химикатам, ей стало плохо, родители вызвали "скорую". Выяснилось, что у ребенка ожоги обеих стоп.

Состояние ребенка не вызывало серьезных опасений, и родители отказались от госпитализации, тем не менее, сотрудники СК по Ленобласти начали проверку. Также состав химикатов, использовавшихся на шоу, изучают сотрудники полиции.