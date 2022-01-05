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05.01.2022 17:43
Рубрика: Происшествия

На Кубани супруги погибли из-за неисправного печного отопления

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае сотрудники Лабинского межрайонного следственного отдела СКР по краю начали доследственную проверку после сообщения о пожаре в доме в станице Костромской Мостовского района. Во время ЧП погибли супруги-пенсионеры.

В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром пятого января в одной из комнат домовладения произошел пожар. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации огня в доме нашли тела 66-летней женщины и 73-летнего мужчины. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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