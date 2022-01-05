В Тюмени воспитанники детдома устроили ДТП на угнанном авто

В Тюменской области выясняют обстоятельства ДТП, спровоцированное подростками на угнанном автомобиле. При этом виновники аварии утверждали, что катались на машине, которую они выменяли на IPhone.

- ВАЗ-2107 протаранил Opel на улице Центральной в поселке Борки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - По предварительным данным, водитель "семерки" нарушил правила проезда через перекресток.

В "Жигулях" находились четверо воспитанников детского дома в возрасте 14-ти и 15-ти лет. Виновник аварии водительских прав еще не имеет.

Подростки пояснили, что выменяли "Жигули" на IPhone. Однако инспекторы выяснили, что машину накануне угнали с улицы Олимпийской в Тюмени. Обстоятельства угона выясняются. Информация о ДТП с участием подростков направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, отметили в ГИБДД.