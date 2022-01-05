Украинская православная церковь приобрела автобус для помощи бездомным. Он будет курсировать по улицам Киева.

Автобус приобретен в рамках программы "Миссия милосердия". Сегодня, 5 января, автобус освятили в Киево-Печерской лавре, это сделал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. На богослужении присутствовали глава Синодального отдела социальной и гуманитарной помощи УПЦ протоиерей Сергий Экшиян, волонтеры движения "Молодость неравнодушна", сестричества Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы, Медгородка и храма Космы и Дамиана при Институте рака.

Уже известен ежедневный маршрут, которым будет передвигаться автобус: Дарницкий вокзал - Центральный автовокзал - Центральный железнодорожный вокзал - Караваевы Дачи - Майдан Незалежности - Подол - метро Оболонь. В автобусе люди без определенного места жительства могут отогреться, а волонтеры и сестры милосердия будут оказывать им там первичную медицинскую помощь при ранах и обморожениях.

На автобусе указан номер телефона, куда можно позвонить и попросить о помощи бездомному. В случае необходимости волонтеры могут вызвать "скорую помощь" для госпитализации.