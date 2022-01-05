В Совфеде прокомментировали события в Казахстане

В случае необходимости Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе. Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь", - сказал Джабаров в среду "Интерфаксу".

При этом политик уточнил, что имеет в виду не военную помощь, а например, экономическую.

По оценке сенатора, происходящее в Казахстане не стоит рассматривать как политический кризис.