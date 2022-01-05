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05.01.2022 19:02
Рубрика: В мире

Власти Таджикистана выдворили из страны 50 граждан Киргизии

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Власти Таджикистана выдворили из страны 50 граждан Киргизии. В связи с этим МИД КР направил послу Республики Таджикистан (РТ) соответствующую ноту. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Киргизстана.

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"Министерство иностранных дел Киргизской Республики выражает обеспокоенность в связи с решением Республики Таджикистан о массовой депортации временно пребывавших на территории Таджикистана граждан Киргизской Республики. Указанное решение таджикских властей является необоснованным шагом, предпринятым без предварительного уведомления по дипломатическим каналам. В отношении данных граждан соответствующие документы, обосновывающие их депортацию, составлены не были, также не были разъяснены конкретные причины, на основании какого совершенного ими правонарушения были предъявлены требования по выезду из страны", - говорится в официальном заявлении МИД КР.

Напомним, 2 января Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности КР сообщила, что через контрольно-пропускной пункт "Карамык - автодорожный" из Таджикистана в Киргизию проследовали 47 граждан КР, которых депортировали из РТ. 4 января такие же санкции были предприняты еще в отношении троих киргизстанцев.

По информации МИД КР, выдворенные из РТ граждане КР имели официальную регистрацию и проживали в Жергетальском и Мургабском районах, а также в Горном Бадахшане Таджикистана со своими семьями, члены которых являются подданными этой страны.

Как пояснили ситуацию в МИД КР, согласно нормативно-правовым актам Республики Таджикистан, для выдворения из страны иностранных граждан необходимы протокол миграционного органа о депортации и судебное решение о выдворении. Эти процедуры соблюдены не были, что не дало киргизстанцам возможности обжаловать решение таджикских властей о выдворении в суде.

Каких-либо комментариев относительно сложившейся ситуации со стороны МИД Таджикистана пока не поступало. Также отсутствует информация об этом и на официальном сайте посольства Республики Таджикистан в Киргизии.

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