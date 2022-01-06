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Актриса из сериала "Зов ада" Ким Ми Су умерла в 29 лет

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    06.01.2022, 11:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса и модель Ким Ми Су, сыгравшая дьякона Ён-ин в только что вышедшем южнокорейском хите "Зов ада", внезапно скончалась 5 января на 30-м году жизни. Об этом передает Deadline со ссылкой на агентство Landscape.

Причина смерти не указана. При этом в официальном заявлении настоятельно предложено воздержаться от распространения слухов и домыслов и не мешать семье Ким мирно ее оплакивать.

За свою короткую карьеру Ким успела отметиться в ряде громких проектов, например в сериале "Подснежник", подвергшемся в Южной Корее критике за искажение истории. Шоу посвящено, в том числе, студенческим протестам 80-х.

Также на счету Ми Су фильмы и сериалы "Воспоминание", "Здравствуй, мама, и прощай!", "Бюллетень", "Медсестра-заклинательница" и другие.

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