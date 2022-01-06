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Актриса из "Скорой помощи" Джоан Коуплэнд умерла на 100-м году жизни

Новости
    06.01.2022, 11:38
Текст:   Олег Усков
Джоан Коуплэнд Фото: Gary Gershoff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Джоан Коуплэнд Фото: Gary Gershoff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Джоан Коуплэнд Фото: Gary Gershoff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

4 января в родном Нью-Йорке в возрасте 99 лет умерла американская актриса кино, ТВ и ветеран Бродвея Джоан Коуплэнд.

По информации Deadline, почтенная леди отошла в своем доме.

Коупленд родилась 1 июля 1922 года. Брат - драматург, актер и сценарист, бывший муж Мэрилин Монро Артур Миллер.

Старт более чем 60-летней карьеры артистки на Бродвее состоялся в 1945-м. На экранах начала появляться в 50-е: "Саспенс", "Любовь в жизни", "мыльные оперы" "На пороге ночи" и "Как вращается мир", сериалы "Скорая помощь", "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", озвучивала мультфильмы и видеоигры.

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