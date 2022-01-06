Беларусь готова оказать помощь казахстанскому народу

Реагируя на драматическую ситуацию в ряде районов дружественной страны, Беларусь готова "оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства". С таким заявлением выступило в четверг внешнеполитическое ведомство РБ.

"С глубокой озабоченностью в МИД отмечают, что "ситуация в ряде регионов Казахстана продолжает стремительно ухудшаться. Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых".

В документе обращает на себя внимание "четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти" в республике. В Беларуси, подчеркивается в заявлении, целиком поддерживают "усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны".

Как уже сообщалось, с учетом складывающейся ситуации, главы государств - членов ОДКБ 6 января приняли решение о направлении коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в стране.

"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", - подчеркнуто в заявлении белорусского МИД.