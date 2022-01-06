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06.01.2022,  
10:32
Текст:  Алексей Моисеев

БТР-80 с "Корнетами" стали грозными убийцами танков в Алжире

Алжирская армия провела массовую модернизацию находящихся в эксплуатации БТР-80 российского производства.

Колесные боевые машины в качестве дополнительного вооружения получили один из самых мощных в мире противотанковых ракетных комплексов "Корнет", способный уничтожать все имеющиеся зарубежные танки.

Такие управляемые ракеты на дальности до 8000 метров могут пробивать до 1300 мм брони, усиленной противокумулятивной динамической защитой. Кроме наземной техники также возможно поражение низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Внешне новую модификацию бронетранспортера можно распознать по наличию на крыше башни поднимаемой пусковой установки с двумя прикрытыми легкобронированным кожухом ПТУР и прицельным оборудованием.

Обновленные образцы неоднократно принимали участие в широкомасштабных военных маневрах.

Наряду с "восьмидесятыми" похожее вооружение получили и БТР-60ПБ, правда их лишили штатных пулеметов КПВТ и ПКТ.

Фото: Бесперебойное и автономное электроснабжение / youtube.com
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Интересно, что алжирские сухопутные войска стали первыми из зарубежных стран, модернизировавших свои старые БМП-1 установкой боевого модуля "Бережок" с "Корнетами", 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом.

В прошлом году сообщалось, что часть средних танков Т-62 решили превратить в боевые машины огневой поддержки. Этот проект предусматривает удаление тяжелых башен со 115-мм гладкоствольными пушками. Вместо них будут монтироваться уже упомянутые "Бережки". Отмечается, что такие необычные "шестьдесят вторые" будут эффективны в ходе операций, как против регулярных войск, так и в борьбе с действующими в пустыне террористическими формированиями.

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