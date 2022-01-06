Церемонию "Грэмми" в США перенесли из-за нового штамма COVID-19

"После тщательного рассмотрения и анализа с городскими и государственными чиновниками, экспертами по охране труда и технике безопасности, сообществом артистов и нашими многочисленными партнерами Академия звукозаписи и CBS (американская телерадиокомпания, официальный вещатель Grammy, - прим. ред.), мы решили отложить 64-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми", - говорится в обращении организаторов.

Да, подготовка к церемонии велась еще с сентября 2021 года, но все изменилось в последние дни, даже часы. После того, как стало известно о том, что в начале недели в США заболели более миллиона человек… И поэтому Академия звукозаписи и CBS были вынуждены срочно принять это совместное заявление, в котором напоминается, что "здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой аудитории и сотен людей, которые неустанно работают над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом".

При этом особое опасение организаторов вызывает именно новый штамм COVID-19.

И поэтому в их обращении есть и такие строки: "Учитывая неопределенность, связанную с вариантом "омикрон", проведение шоу 31 января сейчас содержит слишком много рисков. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать самый большой музыкальный вечер в будущем (вручение наград Grammy-2022, - прим. ред.) Но дата церемонии будет объявлена уже позднее, надеемся, что в самое ближайшее время".