Кинофестиваль Sundance отменил гибридный формат и пройдет только онлайн

Кинофестивальный год начинается не так, как планировалось ранее. Некоторые крупнейшие международные кинофестивали попробовали выйти в оффлайн, но новый штамм коронавируса - "омикрон" - разрушил эти планы.

Так, кинофестиваль в Роттердаме сразу заявил о том, что пройдет виртуально. Но вот американский Sundance до сегодняшнего дня всерьез рассчитывал на гибридный формат и собирался значительную часть своей программы провести в реальной действительности. Тем не менее, наплыв желающих работать в онлайн-формате был настолько велик, что, например, обозревателю "РГ", которая обратилась за аккредитацией, что называется "не в первых рядах", в ней отказали. Причина - слишком много тех, кто не приедет на фестиваль в Парк-Сити, штат Юта, а будет работать на расстоянии. В прошлом, 2021 году, фестиваль проходил в онлайн-формате, но, видимо, аккредитованных журналистов было меньше - "РГ" освещала работу Sundance, наряду с изданиями в других странах.

Однако сегодня, Sundance прислал письмо о том, что фестиваль из-за вируса "омикрон" полностью перемещается в 2022 году в онлайн.

Представители фестиваля напомнили, что, как некоммерческая художественная организация, Институт Sundance уже почти сорок лет проводит кинофестиваль, чтобы поддержать независимых художников и представить их работы зрителям.

"Мы с нетерпением ждали нашего первого полностью гибридного кинофестиваля, и наши команды потратили год на планирование киносмотра, подобного которому нет, - говорится в письме. - Но, несмотря на самые амбициозные протоколы, "омикрон" с его неожиданно высокими показателями раздвигает границы безопасности для здоровья, путешествий и других инфраструктур... Итак, сегодня мы объявляем: в этом году вся программа кинофестиваля в Юте переходит в онлайн".

Также в письме говорится о том, насколько трудным оказалось принятие такого решения, но при этом организаторы подчеркнули, что не могут сознательно подвергать риску сотрудников и сообщество. "Чрезмерный стресс для служб здравоохранения округа и наших более чем 1500 сотрудников и волонтеров был бы безответственным в этой обстановке", - еще одна цитата из обращения фестиваля к прессе.

Добавим, что Sundance и так планировал ввести повышенные меры безопасности против COVID-19, такие как требование своевременной ревакцинации для тех, у кого были ранее сделаны прививки, а также отрицательные результаты ПЦР тестов. Кроме того, вводился запрет на еду и напитки на показах.

В прошлом году часть фильмов, премьеры которых состоялись на фестивале в онлайн-формате, позднее были показаны в кинотеатрах, причем не только в Америке, но и в других странах.

Между тем

"Омикрон" меняет планы с неимоверной скоростью. Судите сами: церемония вручения премии Critics Choice Awards, запланированная на 9 января, отменена, а новая дата неизвестна. 31 января собирались провести церемонию вручения музыкальной премии Grammy, но ее также отменили. Когда проведут - пока не сказали. А на 9 января намечено вручение премии "Золотой глобус". И даже при том, что ее собираются проводить в этом году максимально скромно и аскетично, все равно точной уверенности в том, что не отменят - нет.