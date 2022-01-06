Кинофестиваль Sundance отменил гибридный формат и пройдет только онлайн

Новости

Киргизия отменила предъявление ПЦР-теста для прибывающих из Казахстана 01:35
Киргизия готова оказать любую помощь для стабилизации обстановки в Казахстане 01:29
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты 01:04
Псаки раскрыла детали предстоящих переговоров США и России о безопасности 05.01.2022
Двое военных погибли в антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты 05.01.2022
В комендатуре Алма-Аты заявили о подготовке протестующих за рубежом 05.01.2022
Хоккеисты "Металлурга" вылетели домой из Казахстана после матча КХЛ 05.01.2022
МЧС усиливает группировку на трассе Дон из-за массовых ДТП 05.01.2022
Пловчиха Ефимова совершила прыжок на банджи с высоты 200 м 05.01.2022
В Казахстане снова заработал интернет 05.01.2022
МИД РФ выпустил рекомендацию для оказавшихся в Казахстане россиян 05.01.2022
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 17 человек 05.01.2022
СМИ: В Казахстане снесли памятник Назарбаеву 05.01.2022
В Алма-Ате захвачено здание управления Комитета национальной безопасности 05.01.2022
СМИ: Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты 05.01.2022
В Алма-Ате подожгли здание отделения телеканала "Казахстан" 05.01.2022
Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей 05.01.2022
Джокович не смог въехать в Австралию из-за проблем с визой 05.01.2022
Первый пуск "Ангары-А5М" состоится в 2023 году 05.01.2022
Ряд авиакомпаний отменил рейсы в Алма-Ату 05.01.2022
Под Тулой частично восстановили движение по трассе М-4 05.01.2022
Врач назвал иммунную систему главной жертвой заражения "омикроном" 05.01.2022
В Нижегородской области три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП 05.01.2022
Акции крупнейшего производителя урана в Казахстане упали на 9% 05.01.2022
В Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию президента 05.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 01:24
Рубрика: Культура

Кинофестиваль Sundance отменил гибридный формат и пройдет только онлайн

Текст: Сусанна Альперина
Кинофестивальный год начинается не так, как планировалось ранее. Некоторые крупнейшие международные кинофестивали попробовали выйти в оффлайн, но новый штамм коронавируса - "омикрон" - разрушил эти планы.

Так, кинофестиваль в Роттердаме сразу заявил о том, что пройдет виртуально. Но вот американский Sundance до сегодняшнего дня всерьез рассчитывал на гибридный формат и собирался значительную часть своей программы провести в реальной действительности. Тем не менее, наплыв желающих работать в онлайн-формате был настолько велик, что, например, обозревателю "РГ", которая обратилась за аккредитацией, что называется "не в первых рядах", в ней отказали. Причина - слишком много тех, кто не приедет на фестиваль в Парк-Сити, штат Юта, а будет работать на расстоянии. В прошлом, 2021 году, фестиваль проходил в онлайн-формате, но, видимо, аккредитованных журналистов было меньше - "РГ" освещала работу Sundance, наряду с изданиями в других странах.

Однако сегодня, Sundance прислал письмо о том, что фестиваль из-за вируса "омикрон" полностью перемещается в 2022 году в онлайн.

Представители фестиваля напомнили, что, как некоммерческая художественная организация, Институт Sundance уже почти сорок лет проводит кинофестиваль, чтобы поддержать независимых художников и представить их работы зрителям.

"Мы с нетерпением ждали нашего первого полностью гибридного кинофестиваля, и наши команды потратили год на планирование киносмотра, подобного которому нет, - говорится в письме. - Но, несмотря на самые амбициозные протоколы, "омикрон" с его неожиданно высокими показателями раздвигает границы безопасности для здоровья, путешествий и других инфраструктур... Итак, сегодня мы объявляем: в этом году вся программа кинофестиваля в Юте переходит в онлайн".

Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестивала
Берлинский кинофестиваль начал объявлять программу

Также в письме говорится о том, насколько трудным оказалось принятие такого решения, но при этом организаторы подчеркнули, что не могут сознательно подвергать риску сотрудников и сообщество. "Чрезмерный стресс для служб здравоохранения округа и наших более чем 1500 сотрудников и волонтеров был бы безответственным в этой обстановке", - еще одна цитата из обращения фестиваля к прессе.

Добавим, что Sundance и так планировал ввести повышенные меры безопасности против COVID-19, такие как требование своевременной ревакцинации для тех, у кого были ранее сделаны прививки, а также отрицательные результаты ПЦР тестов. Кроме того, вводился запрет на еду и напитки на показах.

В прошлом году часть фильмов, премьеры которых состоялись на фестивале в онлайн-формате, позднее были показаны в кинотеатрах, причем не только в Америке, но и в других странах.

Между тем

"Омикрон" меняет планы с неимоверной скоростью. Судите сами: церемония вручения премии Critics Choice Awards, запланированная на 9 января, отменена, а новая дата неизвестна. 31 января собирались провести церемонию вручения музыкальной премии Grammy, но ее также отменили. Когда проведут - пока не сказали. А на 9 января намечено вручение премии "Золотой глобус". И даже при том, что ее собираются проводить в этом году максимально скромно и аскетично, все равно точной уверенности в том, что не отменят - нет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Токаев: В Алма-Ате бандиты избивают военных и водят их голыми по улице
Псаки раскрыла детали предстоящих переговоров США и России о безопасности
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты
Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей
Роспотребнадзор: Во всех регионах РФ снижается заболеваемость COVID-19
Мировое кино: чего ждать от 2022 года
Какие книги мы будем читать в наступившем году