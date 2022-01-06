Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана считает, что в действиях компаний установлены признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.

Ранее правительство Казахстана в соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева ограничило цены на топливо на 180 дней.

Напоним, в Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.