Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре

В действиях шести крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане власти выявили признаки ценового сговора. В число таких компаний вошли "КазМунайГаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". Об этом сообщило ТАСС.
Здание Национальной компании "КазМунайГаз" в Нур-Султане. Фото: Валерий Левченко/ РИА Новости
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана считает, что в действиях компаний установлены признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.
Ранее правительство Казахстана в соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева ограничило цены на топливо на 180 дней.
Напоним, в Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, который используют как топливо для автомобилей. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.