МИД России и Турции обсудили нормализацию ситуации в Закавказье

Стороны "выразили удовлетворение динамикой политического диалога между Россией и Турцией", а также подтвердили готовность к "продолжению плотных контактов руководства двух стран в Новом году".

В ходе разговора был "затронут ряд актуальных региональных вопросов, прежде всего применительно к ситуации на Балканах, акцентирована важность скорейшего восстановления внутриполитического диалога в Боснии и Герцеговине на прочной основе дейтонских принципов в интересах всех государствообразующих народов. Условлено продолжать конструктивное взаимодействие на этом направлении".

Турецкий министр затронул вопрос о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января для рассмотрения российских предложений о гарантиях безопасности в Европе. Сергей Лавров "подтвердил позицию Москвы о необходимости серьезного разговора на эту тему с участием военных в интересах достижения конкретных результатов без затягивания процесса".

В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка. Сергей Лавров проинформировал о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства.