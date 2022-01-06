Онлайн-фестиваль приглашает смотреть франкофонные фильмы

Возникший практически одновременно с нашим "Дубль дв@", онлайн-фестиваль MyFrenchFilmFestival готовится к своему 12-му выпуску. Он стартует 14 января и будет продолжаться ровно месяц, давая возможность зрителям всего мира познакомиться с новинками франкофонного кино.

Для этого фестиваль задействует более 70 партнерских платформ, предусмотрены субтитры на 10 языках, включая русский. Этот перечень обещают дополнить субтитрами на арабском, греческом, турецком, венгерском языках и на языке мандарин.

Конкурсная программа включает 13 полнометражных и 17 короткометражных фильмов. Их жанровый диапазон - от мелодрамы до "комедии ужасов", большинство картин - о молодежи и для молодежи. Среди таких фильмов автобиографическая история о проблемах взросления "Медовая сигара" Камира Айноуза, триллер про оборотней "Тедди" Людовика и Зорана Бухерма, комедии "На абордаж" Гийома Брака и "Плейлист" Найн Антико. В афише фестиваля также триллер "Ночной доктор" Эли Ваджеман, поэтическая драма из 50-х годов "Небо Ливана" Хлое Мазло, анимационный приключенческий фильм о юности легендарной пограничницы "Каламити" Реми Шайе, семейная драма "Жизнь, полная безумия" Энн Сирот и Рафаэля Бальбона. Из документальных фильмов выделю полемическую "Монополию на насилие" Давида Дюфресне и музыкально-танцевальное шоу "Галантные Индии: перезагрузка" Филиппа Безья, где танцовщики хип-хопа, краспа, брейк-данса и вогинга в союзе с хореографом Бинту Дембеле взялись заново прочитать шедевр Жан-Филиппа Рамо барочную оперу "Галантные Индии".

Разнообразна программа короткого метра. Здесь эксцентрическая комедия "Демоны Дороти" Алексиса Ланглуа, драма Эльзы Ресто "Любовь ранит" о девушке, полюбившей не ощущающего боль парня, фильм о дефиците терпимости и понимания "Дастин" Наилы Гиге, драма о пересмотре взаимоотношений двух братьев "Гадкие утята" Антона Балекджяна, дебютная мелодрама Адриана Мойсе Дуплена "Выше нос", представлявшая Францию на Каннском фестивале 2021 года…

К 30-летию выхода на экраны шедевра Жан-Жака Анно "Любовник" фестиваль покажет эту картину по роману Маргарет Дюра вне конкурса. Из славного прошлого французского кино пришел и "Омнибус" - десятиминутная притча 1992 года, снятая актером Сэмом Карманном и завоевавшая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и премию "Оскар" за лучший короткометражный фильм.

В международное жюри фестиваля вошли кинорежиссеры Иоахим Лафосс (Бельгия), Сантьяго Митре (Аргентина) и Филиппо Менегетти (Италия), бельгийско-греческая актриса Дафна Патакия ("Искушение"), звукорежиссер фильмов "Лабиринт Фавна", "Меня здесь больше нет", "Звук металла" Мишель Куттоленк. Жюри присудит Гран-при лучшему полнометражному фильму. Кроме того, зрители своим голосованием определят судьбы Призов зрительских симпатий полнометражному и короткометражному фильмам. Будет работать также жюри международной прессы, включившее кинокритиков Австралии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Уругвая.

Просмотры для большинства стран платные, для России и еще нескольких регионов мира (Африка, Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Польша, Румыния, Латинская Америка) они бесплатны. Адрес фестивального сайта на русском языке.