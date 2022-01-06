Первый бой "Черной акулы": как проходило боевое крещение Ка-50

6 января 2001 года с аэродрома "Северный" в Грозном на первое боевое задание поднялись два вертолета Ка-50, более известные как "Черная акула".

История с введением в строй этой винтокрылой машины сильно затянулась. Ведь ее прототип начал летать еще в 1982 году. Но начавшиеся в СССР перемены, а затем и распад страны откладывали доведение вертолета до надежной рабочей модели. В состав ВВС первые серийные образцы поступили после принятия Ка-50 на вооружение, что произошло только в августе 1995 года.

Однако испытания и доводка машин на авиабазе в Торжке продолжились. Наконец в 1999 году приняли решение проверить их в боевых условиях. В декабре 2000 года была создана боевая ударная группа (БУГ) в составе двух Ка-50 (бортовые номера 24 и 25), а также одного вертолета Ка-29. В канун нового года БУГ прибыла в Чечню.

На аэродроме "Северный" были приняты экстренные меры безопасности, поскольку стало известно, что террористы пообещали большую денежную награду тем, кто уничтожит эти машины. Вертолеты скрыли за земляным валом и установили круглосуточную охрану. Сами летчики жили неподалеку в армейских палатках.

Несколько дней ушло на пробные вылеты для знакомства с местностью. Оказалось, что Ка-50 прекрасно летает в горах: соосная схема расположения винтов делали его устойчивым к неожиданным порывам ветра - настоящей беде для многих винтокрылых машин. Кроме того, вертолет легко маневрировал в ущельях, при встрече с вершинами быстро набирал высоту чуть ли не в вертикальном положении.

Бронестекло кабины и бронированный пол надежно защищали пилота и важные агрегаты от обстрела с земли. Еще перед отправкой в Чечню летчики отработали на полигоне применение 30-мм пушки 2А42, неуправляемых ракет С-8 и ПТУР "Вихрь". Уже в первый боевой вылет один из Ка-50 (бортовой номер 25) совершил обстрел ракетами позиции боевиков, выявленной экипажем Ка-29, который выполнял функции разведки и целеуказания. Правда в этот день не обошлось без происшествий. На обратном пути пилот "двадцать пятого" почувствовал вибрацию и совершил срочную посадку в Ханкале. Выяснилось, что в одну из лопастей попали осколки. Ее пришлось заменить.

Пара Ка-50 как в сопровождении тяжелых вертолетов Ми-24, так и без их участия, до 14 февраля 2001 года совершила 121 вылет. Последние дни Ка-50 провели в свободной охоте, самостоятельно выискивая цели. Машина полностью подтвердила свою боевую эффективность и надежность. А заодно обзавелась прозвищем: за угловатые формы там ее прозвали "чемоданом".

В 2009 году Ка-50 сняли с производства в связи с появлением более совершенного Ка-52, который является развитием и продолжением лучших наработок "Черной акулы".