Правительство направит более 6 млрд рублей на строительство спортивных объектов

В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей правительство направит в регионы на строительство спортивных объектов. Такое распоряжение подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Из этой суммы более 1,6 млрд рублей пойдет на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске", - говорится в сообщении. Так, именно на этой площадке в следующем году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. В целом на этой арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

Кроме того более 1,8 млрд рублей в течение ближайших двух лет получит Ярославская область. Здесь в 2023 году будет построен волейбольный центр.

В Ивановскую область в ближайшие три года также будут направлены 1, 5 млн рублей. "Деньги пойдут на строительство Дворца водных видов спорта в Иваново", - уточняется в пресс-службе кабмина.

На строительство международного центра спортивной борьбы в Уфе в 2022-2024 годах правительство направит 1,1 млрд рублей.