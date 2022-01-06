Ликсутов: Около 900 единиц общественного транспорта дополнительно запустят в Москве в ночь под Рождество

Около 900 единиц общественного транспорта дополнительно запустят в Москве в ночь под Рождество. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В эту рождественскую ночь выйдут дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев", - сказал Ликсутов.

Ранее дептранс проинформировал, что 166 маршрутов наземного транспорта в эту ночь будут ходить до 3:30, чтобы все прихожане могли спокойно добраться до храмов на рождественские службы и вернуться домой. Поезда метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 2:00, а Московских центральных диаметров - до 2:30.