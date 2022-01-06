В новой Москве жилищные комплексы в этом году строятся с детсадами

Два детских сада по 200 мест каждый будут построены в этом году в ЖК "Цветочные Поляны" и "Южное Бунино". Как сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий, до конца года планируется передать объекты столичному департаменту образования. Для детей предусмотрены просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские, спортивные залы, пространства для отдыха.

На прилегающей территории организованы групповые и индивидуальные площадки для игр и занятий спортом.

В планах строителей также строительство двух социальных объектов в ЖК "Кленовые Аллеи" в ближайшие три года. Это строительство образовательного комплекса на 1225 мест с общеобразовательной школой на 1000 учащихся и дошкольное учреждение на 225 детей. Их строительство уже началось. Проектирование второго дошкольного образовательного учреждения на 225 мест будет завершено в 2021 году, его построят в 2023 году.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, школы и сады, как и все соцобъекты, которые возводятся в ТиНАО, соответствуют самым строгим столичным требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды и эффективности оказываемых услуг. При вводе в эксплуатацию они полностью обеспечиваются оборудованием и мебелью.

- В зданиях школ и садов комфортно размещаются столовые, библиотеки с читальным залом, зрительные залы, медблоки, кружковые и игровые помещения, комнаты психолога и логопеда, музыкальные и спортивные залы. На прилегающей территории строители оборудуют площадки для занятий спортом, отдыха и проведения общешкольных мероприятий, подводят подъездную дорогу. Входные группы оборудуют местом для стоянки колясок и зоной отдыха."Социалка" в ТиНАО, конечно, адаптирована под потребности людей с ограниченными возможностями, - рассказал глава департамента.

Тренд на возведение в ТиНАО именно нежилой недвижимости будет сохранен и в новом году. Правила землепользования и застройки определяют, что в ближайшей перспективе на присоединенных территориях возможно строительство 35 миллионов "квадратов" нежилой недвижимости.