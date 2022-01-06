Законы января: новый возраст, льготный проезд, студенческий маткапитал

Регионы приняли серию законов, которые касаются молодежи. В Ивановской области, например, повысили студенческий маткапитал. Эта льгота вообще встречается не часто. В Самарской области на пять лет увеличили возраст молодых специалистов-аграриев. Зачем? Сейчас узнаете.

Маткапитал вырос в три раза

В Ивановской области в 2022 году почти в три раза увеличится размер регионального студенческого маткапитала: с 58,9 тысячи рублей до 150 тысяч.

Выплату получают при рождении первенца семьи, где оба супруга учатся очно в колледже или вузе, а мама - не старше 24 лет.

Еще одно обязательное условие - среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения. С 2017 года студенческий капитал получили более 200 ивановских семей.

Заявление о назначении такого пособия вместе с пакетом документов можно подать в территориальный орган социальной защиты населения или в МФЦ по месту жительства.

Вообще, региональный именно студенческий материнский капитал - не очень распространенная льгота. И опыт Ивановской области стоит того, чтобы его проанализировать. И, возможно, перенять.

Поехали бесплатно

Также в Ивановской области студенты из многодетных семей с января 2022 года смогут пользоваться льготой на проезд в муниципальном общественном транспорте, в том числе по межрайонным маршрутам.

Эта мера поддержки касается 1820 ребят моложе 18 лет, которые учатся в колледжах и вузах. Аналогичную льготу в регионе уже имеют школьники.

Молодым прибавили пять лет

С января 2022 года в Самарской области увеличили возраст молодых специалистов сельхозпредприятий - с 30 до 35 лет. Это нужно для того, чтобы больше начинающих аграриев смогли воспользоваться единовременными выплатами из бюджета.

О такой поправке в закон "О господдержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области" просили сами сельхозпроизводители. Напомним, молодой специалист с высшим образованием получает из казны единовременно 69 тысяч рублей, со средним профобразованием - 34,5 тысячи. Эта поправка на ближайшие три года обойдется областному бюджету примерно в 22 миллиона рублей.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию самарской губдумы Николая Сомова, молодые специалисты до 35 лет получат соответствующие доплаты уже с начала 2022 года. "Думаю, - отметил он, - все это позволит закрепиться молодым специалистам в сельских территориях, и в целом агропромышленному комплексу работать более стабильно".

О других законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".