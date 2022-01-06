Власти Оренбуржья рассказали об обстановке на границе с Казахстаном

Социально-политическая обстановка в приграничных с Казахстаном территориях Оренбуржья не вызывает беспокойства и не требует специальных действий. Никаких ЧП, связанных с ситуацией в соседнем государстве, не зафиксировано.

Об этом сообщило в четверг правительство региона. На сегодня органы власти и правопорядка здесь работают в штатном режиме, для мониторинга ситуации организовано дежурство. Внутриполитический блок облправительства находится на оперативной связи с казахской диаспорой. Пограничные пункты пропуска работают в стабильном режиме.

Напомним, что именно по территории Оренбуржья проходит самый протяженный участок российско-казахстанской границы - 1876 километров. Регион граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Казахстана. В приграничной зоне расположены 13 районов Оренбуржья, а также города Орск и Новотроицк. В этих районах проживает 38 процентов населения области.

В регионе традиционно уделяют особое внимание этим территориям, а также межнациональным отношениям. В приграничных районах действуют 27 национальных центров, из них 8 - казахских, а также татарские, башкирские, чувашские, мордовские, украинские, немецкие, таджикские, армянские, азербайджанские и дагестанские общества. По официальным данным, в минувшем году негативных факторов и случаев дестабилизации в этой сфере не выявлено.

Обстановка находится на контроле федеральных органов власти и правительства области.