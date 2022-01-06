В алтайском санатории утонул 12-летний мальчик

В бассейне санатория в Алтайском крае утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Тело утонувшего ребенка обнаружили в бассейне "Бригантина" санатория "Обские плесы", расположенного в Тальменском районе. По данным регионального следкома, ребенок отдыхал с родителями. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили, как мальчик исчез под водой. Когда ребенка вытащили из бассейна, он уже был мертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности в бассейне.