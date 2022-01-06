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Рубрика: Общество

В России открылся уникальный клуб для собак: дворнягам вход разрешен

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирске теперь есть уникальный клуб для собак. У псов появилось место, где они могут навести красоту, пройти СПА-процедуры, подкачать мышцы. Все - как у людей. Центр такого масштаба - большая редкость. Корреспондент "РГ" отправился оценить новинку.

Здесь под одной крышей собраны хэндлинг, дрессура, озонотерапия, бассейн, беговые дорожки для животных - в том числе водные, которые позволяют увеличивать нагрузку или наоборот снижать воздействие на суставы. А еще специальные ванны, грумминг, конференц-зал для собаководов. Есть даже зоопсихолог.

Фото: iStock
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Золотистый ретривер по кличке Раф начал не слишком уверенно - он впервые пришел на занятия с профессиональным тренером и поначалу отвлекался, крутил головой, ища глазами хозяйку.

Шутка ли, оказаться в непривычном зале, окруженном, как в балетной школе, зеркалами. Но уже через каких-то пятнадцать минут он деловито вышагивал за свои новым хэндлером - профессиональным тренером, который занимается подготовкой собак к ответственным выставкам. А зеркала нужны чтобы оценить каждый шаг пса.

"Изначально дог-клуб задумывали как реабилитационный центр, - говорит управляющая дог-клубом "Лапландия" Екатерина Половникова. - Идея со временем видоизменилась, но у нас работает врач-реабилитолог. И мы намерены расширить штат. В том числе будут работать остеопат, фитнес-тренеры, которые смогут скорректировать какие-то моменты, - рассказывает Екатерина Половникова. - Взять хотя бы Рафа: он чуть выворачивает одну лапу при движении. Это может быть не всегда заметно для любящих хозяев, но на любой выставке профессиональное жюри обратит внимание. А главное - все это анатомия, такие вещи сказываются на здоровье пса".

Но подготовить собаку-чемпиона - лишь одна из задач специалистов. Тренер нужен отнюдь не только породистым красавцам, но и обычным забавным дворнягам. Как поясняет Екатерина, культурное собаководство сегодня включает в себя и домашнее содержание беспородных питомцев. Они наравне с медалистами выставок впитывают азы бытового послушания, трюковой дрессировки или аджилити - прохождения определенных препятствий (горки, змейки, тоннели).

Фото: AP Photo/Ibrahim Usta
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Как отмечает управляющая дог-клубом, любая тренировка с собакой, прежде всего, направлена на ее хозяина. И не имеет значения, кого он держит на поводке: крохотную чихуахуа или массивную овчарку.

Но основная аудитория клуба все же собаки побольше, те, которым требуется выплеск энергии. Широко известно: если, например, хаски не набегается вдоволь - остается только прятать подальше семейный хрусталь и запастись лишним рулоном обоев.

Две хаски Экси и Дикси с тревогой наблюдают, как тренер-ветеринар Оксана Задора наполняет специальную собачью ванну. Мыться эта парочка явно не любит. Мимо по коридору пронесся Раф, которого позвали в бассейн - вот ретривера мясом не корми, дай поплескаться в воде.

Тренеры подчеркивают, что из методики воспитания послушных питомцев сегодня полностью исключена отрицательная стимуляция - сплошной "пряник". Этому учат и владельца собаки. Так что пес счастлив.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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