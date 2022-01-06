Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг открыл программу капремонта школ, инициированную президентом России.

Старт программе министр дал во время визита в Республику Карелия. Он проинспектировал проведение капитального ремонта в Шуйской средней общеобразовательной школе №1.

"Федеральная программа капитального ремонта школ в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России, - отметил министр. - Это будут не только ремонтные работы - программа подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду". По словам Кравцова, важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым.

Напомним, по поручению президента всего до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие образования" отремонтируют 7,3 тысяч зданий школ.