Умер издатель Мирослав Ковальский, "открывший" "Ведьмака"

2 января умер Мирослав Ковальский, польский издатель и журналист, без которого не было бы "Ведьмака". Некролог публикует Polityka, отметив, сколь огромный вклад Ковальский внес сначала в успех книг Сапковского, ныне - культовых, а затем и в подъем польского фэнтези в целом.

Strasznie smutna wiadomość: zmarł Mirosław Kowalski, wydawca, w latach 80-tych szef podziemnej NÓW-ej, po 1989 przez długi czas najważniejszy promotor polskiej fantastyki - wydawał m in Sapkowskiego, Oramusa, Dukaja i Huberatha. RIP pic.twitter.com/QAiILFU0Ar — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) January 2, 2022

Ковальский поверил в "Ведьмака", когда практически все другие издатели раз за разом отказывали автору. Сапковский вспоминал в интервью: "Ковальский рискнул. Рискнул опубликовать польского автора. И, что еще страшнее, автора фэнтези, жанра, в котором, как тогда считалось, полностью царили англосаксы, и издатели полагали, что польское фэнтези - продукт абсолютно бесперспективный".

Еще до того, как Ковальский дал зеленый свет Геральту из Ривии и Плотве, он получил богатый опыт работы в оппозиционном подполье - независимое издательство NOWA, основанное в 1977-м, публиковало то, что в стране было запрещено. Например, переводы Оруэлла и Воннегута. А с приходом революции 1989-го, когда его предприятие получило официальный статус, Ковальский продолжил идти против ветра, сделав ставку на "родную" фантастику: Яцека Дукая, Марека Хуберата (автор душераздирающего рассказа "Ты вейнулся, Снеогг, я знала"), Томаша Колодзейчака, Анну Бжезинскую, Витольда Яблонски и других авторов, хорошо известных и российскому читателю.