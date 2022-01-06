Умер режиссер детского кино Януш Ленски

1 января скончался видный польский сценарист и режиссер детского и подросткового кино Януш Ленски. Как передает Swiat Seriali, мэтр отошел на 92-м году жизни в родном городе Радомско.

Ленски родился 12 февраля 1930 года. В 1956-м окончил киноакадемию в Лодзе. Карьеру начал в 50-х: "Город", "По пересеченной местности", "Сам себе хозяин".

В 1973-м Ленски снял "Семью Лесьневских" - сериал, получивший на родине гигантскую славу. Это экранизация книги Кристины Богляр о приключениях четырех детей, чьи родители получили новую квартиру. Шоу вошло в золотой фонд польского кинематографа.

Последней работой режиссера стал сериал "Янка" - о детях из польской деревни 20-х годов, объединившихся в две конкурирующие "банды".

Ленски - лауреат множества важных наград, включая премию Союза кинематографистов и премию от премьер-министра страны - за вклад в воспитание юношества.