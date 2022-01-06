Умер режиссер "Клана Сопрано" и "Последнего киносеанса" Питер Богданович

Утром в четверг в своем доме в Лос-Анджелесе на 83-м году жизни умер Питер Богданович. Об этом сообщает THR со ссылкой на дочь кинематографиста Антонию.

Умер Питер Богданович, один из главных режиссёров Нового Голливуда и автор фильмов «Последний киносеанс» и «Бумажная луна».



Ему было 82 года.https://t.co/o6pdjbpsXH pic.twitter.com/cUYytBYz4L — DTF (@playdtf) January 6, 2022

Богданович - американский режиссер, сценарист, оператор, продюсер, актер и так далее, одна из движущих сил "Нового Голливуда" - наряду с Копполой, Чимино, Спилбергом, Скорсезе, Лукасом и другими титанами.

Как уточнено, режиссер скончался "в силу естественных причин".

Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне в семье бежавших от нацистов эмигрантов. Отец, - серб, художник и пианист, мать - из рода богатых австрийских евреев.

В 50-е Богданович работал актером, был запойным киноманом, и прежде чем заняться режиссурой подвизался кинокритиком. Снимать начал в конце 60-х, отметившись, в том числе, сайфаем "Путешествие на планету доисторических женщин".

Далее - "Последний киносеанс", "Бумажная луна", "Торговцы грезами", "Маска" с Шер, "То, что называют любовью", "Смерть в Голливуде", эпизод "Клана Сопрано", роли в "Достать коротышку", второй части "Оно" Мускетти и образ доктора Купферберга в "Сопрано", появление в "Детективном агентстве "Лунный свет" и "Как я встретил вашу маму".

Богданович удостоен сонма наград и номинаций, в том числе на премию BAFTA и двух на "Оскар" - "За последний киносеанс" в 72-м.