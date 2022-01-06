Умер создатель "Пиратов Карибского моря" Джей Вулперт

Jay Wolpert, screenwriter and legendary game show producer, passed away on January 3rd. Did you know he was a consultant on Who Wants to be a Millionaire? Take a look back at his legacy of work. https://t.co/en5sVDGUeg — BuzzerBlog (@buzzerblog) January 5, 2022

3 января в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни скончался американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Джей Вулперт. Среди прочего, в 2003-м Вулперт поработал над сценарием ленты "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", положившей начало топовой кинофраншизе.

Как передает Deadline со ссылкой на представителя артиста, причиной смерти Вулперта стала болезнь Альцгеймера.

Джей Вулпер родился 29 января 1942 года в Бронксе, Нью-Йорк. В конце 60-х Джей выиграл популярнейшую американскую телевикторину Jeopardy! ("Рискуй!"), что помогло ему начать карьеру на игровых ТВ-шоу.

В числе кино и теле-работ работ Вулперта - сценарий "Графа Монте-Кристо" 2002-го с Гаем Пирсом, комедийный сериал "Вечеринка у Ноэля", мистический вестерн "Человек Лазаря", провальное шоу "Затемнение" и другие.

Как актер Джей снялся в роли доктора Брукса в сиквеле "Отца невесты" и ромкоме с Джулией Робертс "Я люблю неприятности".