Новости

Россияне резко раскритиковали финальный сезон "Сватов" 17:13
Вокалист группы Big Daddy Weave Джей Уивер умер в 42 года от COVID 17:04
"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян 17:00
Умер режиссер детского кино Януш Ленски 16:44
Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме 16:35

Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол

Новости
    06.01.2022, 16:51
Текст:   Олег Усков

В своем доме в Юкка-Вэлли в Калифорнии найдена мертвой Джоди "Бэбидол" Гибсон, актриса и скандальная "мадам", в 80-90 годы "рулившая" гигантской сетью проституток.

Как передает TMZ, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, в минувшее воскресенье около 11 утра в полицию позвонил член семьи актрисы. Прибывшим на место парамедикам оставалось лишь констатировать смерть 64-летней экс-"мадам".

По всей видимости, Бэбидол умерла во сне, никаких криминальных мотивов в смерти женщины не прослеживается. Официальные причины станут известны после проведения всех экспертиз.

Вдовец Джоди Эрик печальную весть ресурсу подтвердил, отмечая, что кончина его супруги стала для всех крайней внезапностью, так как женщина ничем не болела. Правда, сильно похудела в последнее время.

В нулевые Бэбидол была приговорена к трем годам заключения по обвинению в сутенерстве: выяснилось, что на Гибсон трудились сотни путан, а среди ее клиентов числились множество звезд шоу-бизнеса, политиков и больших спортсменов.

Гибсон родилась в Нью-Йорке и перебралась в Лос-Анджелес в 80-х, преуспев в карьере модели. Бэбидол неоднократно появлялась в сериалах и телешоу и сыграла Тину в комедийном хорроре 1986-го "Дьявольский смех".

Новости

Умер издатель Мирослав Ковальский, "открывший" "Ведьмака" 16:29
Трейлер: Netflix снял боевик с Маргаритой Левиевой и Стасей Милославской 16:22
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 16:05
Рэпер Traxamillion умер в 42 года 12:35
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сцену с "мистером Бигом" убрали из финала первого сезона "И просто так" 12:16
Актриса из "Скорой помощи" Джоан Коуплэнд умерла на 100-м году жизни 11:38
Появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" о секс-скандале 90-х 11:21
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Актриса из сериала "Зов ада" Ким Ми Су умерла в 29 лет 11:54
Актер из шоу Кевина Смита Роберт Брюс найден мертвым на складе 04.01.2022
Шоумен Игорь Богданофф умер через шесть дней после брата 03.01.2022
⧣ утраты
Фото: kinopoisk.ru
Умер создатель "Пиратов Карибского моря" Джей Вулперт 10:52
Умер актер и режиссер Анатолий Романюк 04.01.2022