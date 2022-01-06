Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол

В своем доме в Юкка-Вэлли в Калифорнии найдена мертвой Джоди "Бэбидол" Гибсон, актриса и скандальная "мадам", в 80-90 годы "рулившая" гигантской сетью проституток.

Как передает TMZ, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, в минувшее воскресенье около 11 утра в полицию позвонил член семьи актрисы. Прибывшим на место парамедикам оставалось лишь констатировать смерть 64-летней экс-"мадам".

По всей видимости, Бэбидол умерла во сне, никаких криминальных мотивов в смерти женщины не прослеживается. Официальные причины станут известны после проведения всех экспертиз.

Вдовец Джоди Эрик печальную весть ресурсу подтвердил, отмечая, что кончина его супруги стала для всех крайней внезапностью, так как женщина ничем не болела. Правда, сильно похудела в последнее время.

В нулевые Бэбидол была приговорена к трем годам заключения по обвинению в сутенерстве: выяснилось, что на Гибсон трудились сотни путан, а среди ее клиентов числились множество звезд шоу-бизнеса, политиков и больших спортсменов.

Гибсон родилась в Нью-Йорке и перебралась в Лос-Анджелес в 80-х, преуспев в карьере модели. Бэбидол неоднократно появлялась в сериалах и телешоу и сыграла Тину в комедийном хорроре 1986-го "Дьявольский смех".