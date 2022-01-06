В Казахстане впервые выявлен случай заражения штаммом "омикрон"

В Казахстане в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", в том числе в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане, сообщает министерство здравоохранения Республики.

В Минздраве напомнили, что "особенностями варианта "омикрон" является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения".

"Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против COVID-19", - уточните в министерстве.

По данным на 6 января лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане получают получать 17122 человек, из них в стационарах находится более двух тысяч человек, а на амбулаторном лечении - около 15 тысяч пациентов.