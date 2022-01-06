В Киргизии создан штаб по реагированию на развитие событий в Казахстане. Такое решение было принято в ходе экстренного заседания кабинета министров КР, которое было созвано по инициативе председателя кабмина республики Акылбека Жапарова. Руководство штабом поручено заместителю председателя кабинета министров Камчыбеку Ташиеву.

Как проинформировали в пресс-службе кабмина, на заседании обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

Акылбек Жапаров заслушал доклады руководителей силовых ведомств по обстановке на киргизско-казахской границе и возможных угрозах по перемещению преступных элементов и оружия на территорию Киргизстана.

Министерствам финансово-экономического блока поручено принять необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования банковской системы, а также продовольственной и топливной безопасности республики.

- В соответствии с решением главы государства Садыра Жапарова и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Киргизская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ, - заявил Акылбек Жапаров.

Кабинетом министров КР также принято решение в рамках поручения президента Садыра Жапарова инициировать проведение чрезвычайного заседания парламента страны.