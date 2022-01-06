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06.01.2022 18:44
Рубрика: В мире

Правительство Латвии продлило режим ЧП из-за омикрон-штамма

Текст: Юрий Сизов
О недопустимости смягчения эпидемиологических мер безопасности в двухмиллионной стране настояло в четверг, 6 января, министерство здравоохранения Латвии. Более того, по информации местных новостных порталов, из-за распространения омикрон-штамма правительство этой прибалтийской республики утвердило на внеочередном заседании поправки о продлении в стране чрезвычайного положения вплоть до 28 февраля.

Эксперты отраслевого министерства констатируют, что новый штамм вызывающего COVID-19 вируса начал быстро распространяться на пространстве Европейского союза еще в конце прошлого года. В настоящее время каждые два дня, уточняют медики, количество случаев заболевания удваивается, а в некоторых странах союза оно уже превысило количество случаев, вызванных дельта-штаммом.

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По данным европейской статистики, только со 2 декабря прошлого года до 2 января этого года показатель заболеваемости COVID-19 вырос в два раза, а, например, в Дании - в пять раз, в Великобритании и во Франции - в четыре раза.

В Латвии до 2 января было зарегистрировано уже 644 заражения, вызванных омикрон-штаммом. А это означает, прогнозируют специалисты, что в самое ближайшее время можно ожидать резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике.

И хотя, несмотря на то, что новый штамм коронавируса вызывает более легкое заболевание, клиницисты предупреждают, что меньшая эффективность вакцин против этого варианта вируса может привести к росту числа госпитализаций. Кроме того, при высоком показателе заболеваемости существует высокий риск развития тяжелой формы заболевания у невакцинированных людей. Поэтому прогнозы специалистов не исключают, что прирост числа поступающих в больницы инфицированных COVID-19 может превысить возможности госпитализации.

Латвийские медики предупреждают, что даже при легкой форме коронавируса работоспособность человека снижена или он нетрудоспособен. Об этом свидетельствует ситуация в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 - Дании, Великобритании, Франции, где уже сейчас осложнена деятельность предприятий и государственных учреждений, в том числе систем здравоохранения, общественной безопасности и социальных услуг.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

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