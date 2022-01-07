Белорусские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач

Попыткой иностранного вмешательства в дела суверенного государства назвал 7 января Александр Лукашенко новогодние события в Казахстане. Кстати, в это же день стало известно, что белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач.

"Последние события очень настораживают. Мы беспокоимся за то, что происходит у одного из наших главных союзников - в Казахстане. Бедствует народ. Казахстан вспыхнул, полыхают крупные города", - прокомментировал события в государстве Содружества президент Беларуси.

Он напомнил, в частности, что обе страны связывает Договор о коллективной безопасности. "У нас есть соответствующие военизированные подразделения, которые в резерве находились несколько лет, обучались. Это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией переброшены в Алма-Ату", - заявил белорусский лидер.

Давая оценку текущим событиям, белорусский руководитель сослался на личный опыт, пояснив, что как "только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг". Это, убежден он, "была попытка иностранного вмешательства".

Кстати, пояснил Лукашенко, ставилась цель отрезать юг Казахстана - родину нынешнего главы государства. Ведь "Токаев родился в Алма-Аты", - уточнил президент, добавив, что в настоящее время там все уже идет на спад. "Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки", - убежден белорусский руководитель.