Большая ошибка: почему "танковая" ЗСУ-37-2 "Енисей" не пошла в серию

В конце 50-х годов в Советском Союзе начались работы над новой зенитной самоходной установкой. Она получила обозначение ЗСУ-37-2 "Енисей" или Объект 119. Одновременно велось проектирование ЗСУ-23-4 "Шилка". Планировалось, что первые поступят на вооружение танковых соединений и частей, а вторые - в мотострелковые войска, имеющие более легкие боевые машины.

Эта техника должна была вначале пополнить, а затем заменить уже не в полной мере способные бороться с современными на то время воздушными целями знаменитые "адские молотилки" ЗСУ-57-2, а также ЗПТУ-2 со спаренными 14,5-мм пулеметными установками на шасси колесных бронетранспортеров БТР-40 и БТР-152 .

Также дополнительным стимулом к созданию этих средств противовоздушной обороны стало появление в дислоцированных в Европе американских войсках и у их союзников двуствольных 40-мм ЗСУ М42 Duster, изготовленных на шасси легкого танка M41 Walker Bulldog.

Как понятно из названия, ЗСУ-37-2 вооружена двумя 37-мм орудиями 2А12 "Ангара" с общей скорострельностью более 1000 выстрелов в минуту. Боекомплект - 540 снарядов. Высота и дальность стрельбы - 4500 метров.

Бортовая радиолокационная станция "Байкал" могла обнаруживать цели класса "истребитель" и "штурмовик" на дистанциях 2000 метров.

Мощность двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч, по пересеченной местности - 25 км/ч. Запас хода по топливу - 450 км. Боевая масса - 27500 кг. Экипаж - 4 человека.

Испытания "Енисея" начались в начале 60-х годов. Машина продемонстрировала высокую огневую мощь, по своей эффективности одна такая самоходка могла заменить сразу четыре ЗСУ-57-2.

Однако, решили ограничиться выпуском одной "Шилки", так как применяемые в ней пушки и боеприпасы уже выпускались отечественной промышленностью, а у "Енисея" они были оригинальными и еще не серийными. В то же время многие специалисты и военные историки считают, что отказ от ЗСУ-37-2, которые могли представлять угрозу натовским ударным самолетам и вертолетам, стал большой ошибкой.