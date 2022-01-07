Китай выступает против попыток внешних сил дестабилизировать Казахстан

Китайские власти выступают против попыток внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри Казахстана и организовать цветную революцию. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

"Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции", - говорится в послании китайского лидера, текст которого приводит агентство ТАСС.

Председатель КНР добавил, что Пекин выступает против "любых сил, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана".

"Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями", - подчеркивается в послании.