Лукашенко пожелал соотечественникам на Рождество радости и счастья

Великое таинство рождественских дней проникнуто непостижимой глубиной и высоким смыслом, говорится в поздравлении Александр Лукашенко, которое он адресовал 7 января православным христианам Беларуси в связи со светлым праздником Рождества Христова, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы всегда с нетерпением и радостью ожидаем эти благодатные чудесные мгновения, когда по-особому воспринимаются такие простые человеческие чувства, как милосердие и сострадание, самоотверженность и терпение", - говорится в поздравлении.

Торжественный праздник, подчеркнул президент, всегда встречают под звон колоколов в кругу семьи. В этот день белорусы делятся "добрыми мыслями и чувствами с родными и близкими. Именно их любовь и поддержка помогают нам преодолевать трудности, укрепляют веру в свои силы и дают уверенность в завтрашнем дне".

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев, сообщают новостные порталы. Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали воспитанники воскресной школы прихода и прихожане.

Кстати, это первый деревянный храм в белорусской столице, констатирует БЕЛТА. Его архитектурный стиль представляет собой синтез традиционного русского и белорусского деревянного зодчества. А стиль написания икон храма повторяет убранство монастыря в Оптиной Пустыни.

"Пусть желанный праздник Рождества войдет во все наши дома и привнесет в жизнь каждого белоруса радость и счастье. Мира, добра, благополучия и здоровья вам и вашим близким", - пожелал верующим белорусский лидер.