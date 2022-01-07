Под Тверью в ночь перед Рождеством погибли два человека

В Тверской области в Рождественскую ночь при пожаре погибли мужчина и женщина. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по региону, сообщили в ведомстве.

Пожар случился в поселке Максатиха в частном доме на улице имени Смирнова. Информация о возгорании поступила дежурному ЦУКС в 23:36. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, в тушении огня принимали участие 27 человек и 10 единиц техники. В 0:30 пожар был локализован, еще через 10 минут - ликвидировано открытое горение, в 0:53 - объявлено, что пожар полностью потушен.

На пепелище были обнаружены тела мужчины и женщины, по данным СУ СК, без видимых признаков насильственной смерти. Личности погибших установлены - ими оказались 36-летний мужчина и 61-летняя женщина. Бежецким межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, следователь опрашивает очевидцев, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.