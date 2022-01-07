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07.01.2022 11:52
Рубрика: Происшествия

Под Тверью в ночь перед Рождеством погибли два человека

Текст: Елена Шулепова (Тверь)

В Тверской области в Рождественскую ночь при пожаре погибли мужчина и женщина. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по региону, сообщили в ведомстве.

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Пожар случился в поселке Максатиха в частном доме на улице имени Смирнова. Информация о возгорании поступила дежурному ЦУКС в 23:36. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, в тушении огня принимали участие 27 человек и 10 единиц техники. В 0:30 пожар был локализован, еще через 10 минут - ликвидировано открытое горение, в 0:53 - объявлено, что пожар полностью потушен.

На пепелище были обнаружены тела мужчины и женщины, по данным СУ СК, без видимых признаков насильственной смерти. Личности погибших установлены - ими оказались 36-летний мужчина и 61-летняя женщина. Бежецким межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, следователь опрашивает очевидцев, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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