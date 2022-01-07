Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий

В рождественскую ночь в столице происшествий зафиксировано не было. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Пожарную безопасность богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев.

"Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено", - заявил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все городские службы продолжат работу в усиленном режиме до конца новогодних праздников.