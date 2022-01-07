Православные верующие в регионах ДФО встретили Рождество Христово

В рождественский сочельник торжественные богослужения прошли во всех храмах Русской православной церкви в регионах Дальнего Востока, первыми в России встретившими Рождество Христово.

В столице Чукотки в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы рождественское богослужение провел архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий. Праздничные богослужения состоялись в храмах Певека, Билибино, Эгвекинота и Угольных Копей.

К Рождеству музейный центр "Наследие Чукотки" совместно с Анадырской епархией и волонтерами организовал для маленьких горожан праздник "Рождественский ангел" с играми, конкурсами, викторинами, мастер-классами.

Празднование Рождества на Камчатке началось с традиционного Крестного хода от Морского собора до центральной площади Петропавловска-Камчатского. Там проходит праздничная программа "Рождества волшебные мгновенья…". Запланированы "Рождественские колядки" и фестиваль пельменей, а также конкурс "Вален-fly" по метанию валенок.

Рождество в Хабаровске отметят концертами и спектаклями. На набережной Амура, где залит самый большой на Дальнем Востоке каток, намечены веселые старты и мастер-класс по керлингу.

Во Владивостоке празднование Рождества проходит на площади Борцов революции, где для жителей и гостей города организована большая концертная программа. А 8 января состоится традиционный рождественский фестиваль "Щедрый вечер", подготовленный приморским центром украинской культуры "Горлица". В фестивальной программе: концерт творческих коллективов, выставки, детский праздник для воспитанников реабилитационных центров.

На Сахалине любители горных лыж и сноуборда отмечают Рождество на горе - в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" пройдут праздничные соревнования по сноуборду "Рождественская параллель".

Праздничные богослужения продолжатся во всех православных храмах регионов ДФО. В церквях и монастырях действуют санитарные ограничения, в том числе масочный режим и социальная дистанция.