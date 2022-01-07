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07.01.2022 05:10
Рубрика: Общество

Православные верующие в регионах ДФО встретили Рождество Христово

Текст: Александр Филимоненко
В рождественский сочельник торжественные богослужения прошли во всех храмах Русской православной церкви в регионах Дальнего Востока, первыми в России встретившими Рождество Христово.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столице Чукотки в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы рождественское богослужение провел архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий. Праздничные богослужения состоялись в храмах Певека, Билибино, Эгвекинота и Угольных Копей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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К Рождеству музейный центр "Наследие Чукотки" совместно с Анадырской епархией и волонтерами организовал для маленьких горожан праздник "Рождественский ангел" с играми, конкурсами, викторинами, мастер-классами.

Празднование Рождества на Камчатке началось с традиционного Крестного хода от Морского собора до центральной площади Петропавловска-Камчатского. Там проходит праздничная программа "Рождества волшебные мгновенья…". Запланированы "Рождественские колядки" и фестиваль пельменей, а также конкурс "Вален-fly" по метанию валенок.

Рождество в Хабаровске отметят концертами и спектаклями. На набережной Амура, где залит самый большой на Дальнем Востоке каток, намечены веселые старты и мастер-класс по керлингу.

Во Владивостоке празднование Рождества проходит на площади Борцов революции, где для жителей и гостей города организована большая концертная программа. А 8 января состоится традиционный рождественский фестиваль "Щедрый вечер", подготовленный приморским центром украинской культуры "Горлица". В фестивальной программе: концерт творческих коллективов, выставки, детский праздник для воспитанников реабилитационных центров.

На Сахалине любители горных лыж и сноуборда отмечают Рождество на горе - в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" пройдут праздничные соревнования по сноуборду "Рождественская параллель".

Праздничные богослужения продолжатся во всех православных храмах регионов ДФО. В церквях и монастырях действуют санитарные ограничения, в том числе масочный режим и социальная дистанция.

В регионах Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Камчатский край ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Празднование Православного Рождества

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