Росгвардейцы обеспечили правопорядок в ночь на Рождество

Более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с другими ведомствами приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности во время проведения рождественских богослужений на всей территории России.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что экипажи вневедомственной охраны несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.

Специалисты инженерно-досмотровых групп совместно с коллегами из взаимодействующих структур проверили храмы перед началом рождественской службы. А многие военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, их родные и близкие встретили светлый праздник Рождества с молитвой в храмах.